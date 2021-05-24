Глава делегации Германии назвал постыдными санкции против Крыма Фото: Юлия АЛЕХИНА

Глава делегации Германии Виктор Триппель заявил, что санкции со стороны западных государств в отношении Крыма являются постыдными. Об этом он сообщил в ходе беседы с журналистами в понедельник, 24 мая.

Делегация из 25 граждан Германии прибыла на полуостров с ознакомительным визитом в минувшую субботу. Визит проходит в рамках проекта народной дипломатии «Мирный Крым - своими глазами. Крымские реалии без европейских домыслов».

- Мне стыдно за Европу, это непонятные двойные стандарты. Жители Крыма, в том числе дети из спортивных команд, не имеют возможности посетить Европу, поскольку им из-за санкций отказывают в получении виз. Мы приглашаем ребят с Крыма, однако это все звучит очень пусто, ведь они просто не могут к нам приехать, - отметил Виктор Триппель.

Первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс выразил свою благодарность немецкой делегации за поседение полуострова, несмотря на санкционную политику Европы. Он отметил, что иностранные граждане, которые приезжают в Крым, видят, как полуостров развивается и преображается, хотя украинские власти и Запад не может «успокоиться» по поводу выбора крымчан.

По итогам встречи в крымском парламенте стороны обменялись сувенирными подарками, кроме того, немецкой делегации подарили флаг Республики Крым.