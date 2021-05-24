Россия изучает возможность начать производство «Спутника V» в Киргизии

Россия изучает возможность начать производство ъ«Спутника V» в Киргизии. Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия намерена и дальше оказывать поддержку Киргизии в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Глава российского государства также сообщил, что изучается возможность локализации производства вакцины "Спутник V" на территории республики.

"Мы взаимодействуем также в борьбе с пандемией. Россия оказывала и намерена оказывать дальше поддержку Кыргызстану и в поставке тест-систем, антивирусных препаратов и вакцины. Специалисты наши сейчас изучают возможности развернуть производство на одной из площадок в Кыргызстане нашего профилактического средства, известного теперь уже во всем мире - "Спутника V", - сказал Путин на встрече с президентом Киргизии Садыром Жапаровым.

Лидеры России и Киргизии также обсудили ситуацию на таджикско-киргизской границе. Путин отметил, что Россия сделает все, чтобы ситуация стабилизировалась путем переговоров.

Напомним, что российский препарат "Спутник V" был разработан и зарегистрирован учеными центра имени Гамалеи в августе 2020 года. В данный момент вакцина одобрена и зарегистрирована в более чем в 65 странах мира.