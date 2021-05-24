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Экономика24 мая 2021 15:25

Фонд «Круг добра» получит 10 млрд рублей на закупку лекарств для тяжелобольных детей

Всего на эти цели за год выделят 60 миллиардов рублей
Ксения АНУФРИЕВА
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Фонд «Круг добра» получит 10 млрд рублей на закупку лекарств для тяжелобольных детей

Фонд «Круг добра» получит 10 млрд рублей на закупку лекарств для тяжелобольных детей

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский фонд «Круг добра» получит более десяти миллиардов рублей на дорогостоящие препараты для лечения тяжелобольных детей. Такое распоряжение в понедельник, 24 мая, подписал глава российского правительства Михаил Мишустин, говорится на официальном сайте кабмина.

Премьер-министр страны отметил, что это уже второй транш, который был выделен для помощи детям, которым требуется особое лечение дорогостоящими лекарствами. Первый правительство России направило в фонд в феврале текущего года. В общей сложности на эти цели за год выделят 60 миллиардов рублей.

Фонда поддержки детей с тяжелыми заболеваниями «Круг добра» был создан по указу президента России Владимира Путина в январе 2021 года. Финансируется фонд за счет повышенного налога на доходы состоятельных людей, деньги направляют на оплату уникальных способов лечения, в том числе в других государствах, а также закупку необходимых дорогих препаратов, незарегистрированных в РФ. Решение по каждому случаю принимает экспертный совет на основании эпикриза и рекомендаций врачей.