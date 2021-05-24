Фонд «Круг добра» получит 10 млрд рублей на закупку лекарств для тяжелобольных детей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский фонд «Круг добра» получит более десяти миллиардов рублей на дорогостоящие препараты для лечения тяжелобольных детей. Такое распоряжение в понедельник, 24 мая, подписал глава российского правительства Михаил Мишустин, говорится на официальном сайте кабмина.

Премьер-министр страны отметил, что это уже второй транш, который был выделен для помощи детям, которым требуется особое лечение дорогостоящими лекарствами. Первый правительство России направило в фонд в феврале текущего года. В общей сложности на эти цели за год выделят 60 миллиардов рублей.

Фонда поддержки детей с тяжелыми заболеваниями «Круг добра» был создан по указу президента России Владимира Путина в январе 2021 года. Финансируется фонд за счет повышенного налога на доходы состоятельных людей, деньги направляют на оплату уникальных способов лечения, в том числе в других государствах, а также закупку необходимых дорогих препаратов, незарегистрированных в РФ. Решение по каждому случаю принимает экспертный совет на основании эпикриза и рекомендаций врачей.