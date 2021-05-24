Глава ВОЗ заявил о снижении заболеваемости и смертности от коронавируса третью неделю подряд Фото: Олег ЗОЛОТО

Количество случаев заражения новой коронавирусной инфекцией и летальных исходов от заболевания в мире снижается третью неделю подряд. Несмотря на это, эпидемическая ситуация по-прежнему остается «уязвимой». Об этом в понедельник, 24 мая, заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая с докладом о деятельности организации на Всемирной ассамблее здравоохранения в Женеве.

- К сегодняшнему дню в мире не выявлено новых разновидностей коронавируса, серьезно подрывающих эффективность вакцин, диагностических и терапевтических средств. Но пока нет гарантий, что такое положение дел сохранится. Вирус постоянно меняется, его грядущие изменения могут сделать инструменты борьбы с ним не такими эффективными, - сказал он.

Глава ВОЗ отметил, что пандемия не завершится до тех пор, пока передача инфекции «не будет поставлена под контроль в каждом государстве».

Ранее Тедрос Аданом Гебрейесус также сообщил, что от коронавирусной инфекции во всем мире погибло не менее 115 тысяч медицинских работников.