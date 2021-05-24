Лавров: Россия настроена на диалог с ЕС на равноправной основе

Лавров заявил, что Россия настроена на диалог с ЕС на равноправной основе. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с греческим коллегой Никосом Дендиасом заявил, что Москва подтверждает настрой на диалог с ЕС. Он отметил, что РФ и Евросоюз переживают не лучшие времена.

"Мы не инициировали санкционную спираль, которая раскручивается Брюсселем. Конечно же, мы подтвердили готовность к конструктивному диалогу с Евросоюзом, но исключительно на принципах равноправия, взаимного уважения и учета интересов друг друга, а не на основе односторонних, нелегитимных требований", - цитирует российского министра РИА Новости.

По итогам переговоров в Брюсселе 24-25 мая пройдет саммит ЕС, одной из основных тем в повестке встречи в верхах станут отношения Евросоюза с Россией.