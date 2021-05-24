Причиной падения кабины подъемника с людьми в Италии стала неисправность механизма Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Причиной падения кабины подъемника с людьми на севере Италии стала неисправность механизма безопасности: на фуникулере не сработала система экстренного торможения. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщила прокурор коммуны Вербания Олимпия Босси, которая занимается расследованием трагического инцидента.

По факту происшествия в Италии возбудили уголовное дело по обвинению в «непреднамеренном убийстве и доведении до катастрофы».

- Система экстренного торможения не сработала. Расследование ведется в отношении нескольких организаций, но для начала должна быть проведена техническая экспертиза объекта инфраструктуры. Пока что рано говорить о каких-то выводах, специалисты должны выяснить точные причины отказа механизма, - приводит слова Олимпии Босси агентство ANSA.

Сообщается, что собственное расследование также ведет специально созданная министерская комиссия.

Как сообщал сайт Kp.ru, в минувшее воскресенье во время движения подъемника от озера Лаго-Маджоре в Италии на гору Моттароне с 20-метровой высоты рухнула кабина фуникулера. В результате инцидента погибли 14 человек, включая по меньшей мере двух детей. В кабине подъемника в момент происшествия находились 15 человек, выжил только пятилетний ребенок, который находится в тяжелом состоянии в медицинском учреждении. В результате трагедии он потерял родителей, брата, прадедушку и прабабушку – граждан Израиля.