Роскосмос оценил полет на Луну в миллиарды рублей

Отправка космонавтов на Луну обойдется России от 400 млрд до 1,7 трлн рублей, сообщил исполнительный директор по перспективным программам и науке Роскосмоса Александр Блошенко. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Отправка космонавтов на Луну обойдется России от 400 млрд до 1,7 трлн рублей, сообщил исполнительный директор по перспективным программам и науке Роскосмоса Александр Блошенко.

В максимальную стоимость входят разработка носителя, его производство, наземная инфраструктура, средства спасания, лунный взлетно-посадочный модуль, научные разработки и оборудование. Так, самая сверхтяжелая ракета будет стоить 800 млрд рублей, передает РИА «Новости».

Бюджетный вариант в 400 млрд рублей предполагает четыре запуска водородной версии ракеты «Ангара-А5В», в рамках которых на Луну будут выведены облегченный вариант космического корабля «Орел» – «Орленок», взлетно-посадочный комплекс для спуска на ее поверхность Луны и два буксира. Как пояснил Блошенко, сначала на орбите Земли буксиры попарно стыкуются с «Орленком» и лунным взлетно-посадочным комплексом, а уже на Луне космический корабль присоединяется к взлетно-посадочному комплексу. Представитель Роскосмоса добавил, что даже при реализации второго варианта России все равно потребуется сверхтяжелая ракета.

По словам Блошенко, в июне лунная программа поступит на рассмотрение в правительство, после чего будут выбраны члены экспедиции и заложены средства.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что «Роскосмос» планирует отправить к Луне корабль с животными.