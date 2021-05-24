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Общество24 мая 2021 16:21

В Ростуризме рассказали, как вернуть деньги за детские путевки, купленные до начала программы кешбэк

Руководитель Ростуризма отметила, что автоматические возвраты начинают начисляться с момента первой транзакции
Анастасия РЫШКОВА
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Догузова рассказала, как вернуть деньги за детские путевки, купленные до начала программы кешбэка.

Догузова рассказала, как вернуть деньги за детские путевки, купленные до начала программы кешбэка.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова в эксклюзивном интервью на радио «КП» рассказала, можно ли вернуть деньги за детские туры, купленные до начала программы кешбэк в РФ.

- Механизм программы кэшбека не имеет обратной силы, так как возврат привязан к моменту, когда произведена транзакция. Автоматические возвраты начинают начисляться с момента старта программы и первой транзакции. Поэтому по всем путёвкам, купленные до официального старта программы, будет отдельный механизм возвращения средств - с 15 июня родители смогут подать заявки на сайте Госуслуг, предъявив документы об оплате, - сказала Догузова.

Напомним, что по инициативе президента РФ стартовала программа возврата средств за детский отдых. По разработанной программе в этом году смогут отдохнуть более 300 тысяч детей. Вице-премьер Чернышенко отметил, что на программу понадобится выделить из госбюджета еще 7 млрд рублей.