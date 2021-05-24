Роскомнадзор: Google недостаточно фильтрует запрещенный в России контент

Google недостаточно фильтрует запрещенный в России контент. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Роскомнадзор заявил, что Google недостаточно фильтрует запрещенный в РФ контент и не исключает замедление трафика сервисов компании.

"В среднем из поисковой выдачи не удаляется от 20% до 30% ссылок на запрещенный в России контент, в том числе на сайты террористических и экстремистских организаций, cайты с порнографическими изображениями несовершеннолетних, а также онлайн-магазины по продаже наркотических средств", - сообщили в ведомстве ТАСС.

В ведомстве также заявили, что Google лидирует по количеству неудаленного противоправного контента, который наносит вред и может причинить непоправимый урон российским пользователям.

В Роскомнадзоре отметили, что Google вышел на первое место по количеству неудаленного противоправного контента. Twitter же после предупреждения удалил 91% незаконного контента.

Также ведомство сообщило, что YouTube не удалил порядка 5 тыс. запрещенных материалов, 3,5 тыс. из них с призывами к экстремизму.