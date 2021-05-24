Минтранс Белоруссии: угрожавшие взорвать самолет Ryanair требовали от ЕС прекратить поддерживать Израиль Фото: REUTERS

Угрожавшие взорвать самолет Ryanair над Вильнюсом в своем письме требовали от Европейского союза прекратить поддерживать действия Израиля. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщил глава департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Артем Сикорский в ходе брифинга по инциденту с аварийной посадкой самолета компании RyanAir.

Он подчеркнул, что, в соответствии с расшифровкой переговоров диспетчера и экипажа воздушного судна, Минск не оказывал давления на принятие командиром самолета Ryanair решения о посадке в белорусской столице.

- Авторы сообщения о самолете, поступившего в аэропорт Минска, грозили взорвать бомбу над Вильнюсом. В своем письме они требовали от Евросоюза прекратить поддерживать действия израильской стороны, - сообщил он.

Как сообщал сайт kp.ru, в минувшее воскресенье самолет компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 военно-воздушных сил Белоруссии. После экстренной посадки самолета задержали создателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta и главного редактора Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Романа Протасевича, внесенного в список причастных к терроризму лиц и ранее объявленного в розыск.

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