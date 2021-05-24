Россия играет со Словакией третий матч на ЧМ-2021. Фото: REUTERS

Хоккеисты сборной России не смогли поразить ворота Словакии в первом периоде третьего матча ЧМ по хоккею 2021 года. Итог стартовой 20-минутки - 0:0 на табло.

В первом периоде прошла, в целом, довольно бодрая и равная борьба между двумя командами. Но шайбы в ворота не залетали. В то же время наш вратарь Александр Самонов смог отличиться эффектным "сейвом", отбив шайбу, летевшую в упор. Но как бы то ни было - после 20 минут 0-0 на табло.

В третьем поединке россиян на чемпионате мира не принимает из-за травмы один из лидеров нашей команды - Михаил Григоренко восстанавливается после повреждения, чтобы дальше продолжить выступления на турнире.

Сайт KP.RU рассказывает о матче Словакия - Россия в режиме текстовой онлайн-трансляции. Ранее команда Валерия Брагина уже победила Чехию и Британию на ЧМ-2021 в Риге.