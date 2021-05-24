Роскомнадзор допустил замедление трафика Google Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американская компания Google недостаточно фильтрует запрещенный на территории России контент. На этом фоне специалисты Роскомнадзора не исключают возможность замедления трафика сервисов Google в РФ. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщила пресс-служба ведомства.

- Из поисковой выдачи в среднем не удаляется 20-30 процентов ссылок на запрещенный в России контент, в том числе на порталы террористических и экстремистских организаций, сайты, на которых содержатся порнографические материалы с несовершеннолетними, а также онлайн-магазины по продаже наркотиков. Google необходимо срочно удалить этот контент, - говорится в сообщении Роскомнадзора.

По информации службы, Google не удалил около пяти тысяч запрещенных материалов, 3,5 тысячи из которых содержат призывы к экстремизму.

Как ранее писал сайт kp.ru, в Роскомнадзоре также заявили, что компаний Google является лидером по количеству неудаленного противоправного контента, который наносит вред и может причинить непоправимый урон пользователям из России.