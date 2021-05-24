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В мире24 мая 2021 17:27

Список миллиардеров Forbes возглавил Бернар Арно, свекр Натальи Водяновой

За прошедшие сутки состояние богача увеличилось на 710 миллионов долларов
Анастасия РЫШКОВА
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Список миллиардеров Forbes возглавил Бернар Арно, свекр Натальи Водяновой.

Список миллиардеров Forbes возглавил Бернар Арно, свекр Натальи Водяновой.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент группы Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно вышел на первую строчку списка миллиардеров Forbes Real -Time.

За прошедшие сутки состояние богача увеличилось на 710 миллионов и достигло 186,3 миллиарда долларов. Благодаря этому он обошел основателя Amazon Джеффа Безоса, который теперь занимает вторую позицию рейтинга с состоянием 186 миллиардов долларов.

Третье место в списке Forbes по-прежнему занимает основатель Tesla и SpacеХ Илон Маск, у него 147,3 миллиарда доллара. На четвертой позиции расположился основатель Microsoft Билл Гейтс с 125,5 миллиардами долларов, а пятерку закрывает создатель соцсети Facebook Марк Цукерберг - 114,7 миллиарда долларов.

LVMH — производитель предметов роскоши под торговыми марками Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Kenzo, Moet & Chandon, Hennessy и других. Бернар Арно также является свекром известной российской модели Натальи Водяновой, вышедшей замуж за его сына Антуана Арно в феврале 2019 года.