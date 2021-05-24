Посла Колумбии вызвали в МИД России из-за заявлений о «российских кибератаках» Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В российское министерство иностранных дел был вызван чрезвычайный и полномочный посол Колумбии Лопес Кабальеро. Ему выразили удивление в связи с безосновательными и ничем не подкрепленными заявлениями главы Минобороны республики о «кибератаках, осуществлявшихся из России». Об этом в понедельник, 24 мая, говорится на официальном сайте МИД РФ.

- Данное утверждение прозвучало у министра обороны Колумбии в контексте якобы имевшего место иностранного вмешательства с целью подстегнуть внутриполитическую нестабильность и массовые протесты в республике. Российская сторона неоднократно предлагала колумбийским партнерам наладить взаимодействие в сфере информационной безопасности, - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Представители МИД России подчеркнул, что если у Колумбии есть подтвержденные факты кибератак и заинтересованность установить их происхождение, то для этого существуют официальные каналы обмена информацией, а также соответствующая инфраструктура, представленная в России в виде Национального центра по компьютерным инцидентам.

Россия призвала партнеров откликнуться на призывы во избежание недопонимания в дальнейшем, а также подтвердила готовность сотрудничать с коллегами из Колумбии для поддержания отношений в духе дружбы и взаимного уважения.