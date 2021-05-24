Второй период матча Словакия - Россия - завершился. Фото: REUTERS

Два периода матча ЧМ по хоккею 2021 Словакия - Россия завершились вничью 1:1. Команды смогли открыть счет точным броскам во втором периоде. Сначала забросили словаки, но российская команда очень быстро ответила.

На вторую треть матча хоккеисты выходили при счете 0:0 на табло, а когда же поединок продолжился - шайбы стали забрасываться наконец-то. На 30-й минуте словак Милош Келемен забросил шайбу в ворота нашего Александра Самонова. Но достаточно быстро едва ли не в следующей же атаке Александр Барабанов сделал счет равным - 1:1. Оставшиеся до конца второго периода время не обернулось новыми шайбами.

Сайт KP.RU рассказывает о матче Словакия - Россия в режиме текстовой онлайн-трансляции. Ранее команда Валерия Брагина уже победила Чехию и Британию на ЧМ-2021 в Риге.