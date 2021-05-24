Умер Макс Мосли, бывший босс "Формулы-1"

Макс Мосли умер на 82 году жизни. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Умер Макс Мосли. Бывший президент Международной автомобильной федерации (FIA) скончался на 82 году жизни. О причине смерти и дате похорон пока неизвестно.

Об этом сообщает корпорация BBC со ссылкой на бывшего главу чемпионата мира в классе машин "Формула-1" Берни Экклстоуна.

"Это словно потерять семью, потерять брата. Он сделал много хорошего не только для автоспорта, но и для автопромышленности. Он очень заботился о том, чтобы люди конструировали безопасные автомобили", - сказал Берни Экклстоуна.

В 1960-х годах Макс Мосли участвовал в автогонках. В 1970-х он стал советником Ассоциации конструкторов чемпионата мира "Формула-1". Руководил FIA Мосли являлся с 1993 по 2009 год. После его пост занял Жан Тодт, который руководит федерацией по сей день.