Депутат Нилов прокомментировал идею замещения трудовых мигрантов заключенными

В Госдуме прокомментировали идею замещения трудовых мигрантов заключенными Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал идею привлекать заключенных к выполнению тех работ, на которых сейчас задействованы трудовые мигранты.

«В целом, это международная практика. Другое дело, что здесь необходимо сделать так, чтобы труд был оценен. Это дает возможность человеку накопить определенные средства, которыми он может воспользоваться, когда выйдет на свободу. Это одновременно вопрос и ресоциализации, нахождения на истинном пути исправления», — цитирует политика RT.

Ярослав Нилов также добавил, что решать, кого из заключенных следует отправить на такие работы, а кото – нет, нужно исходя из статьи, по которой человек отбывает наказание.

«Я не исключаю, что потребуются какие-либо изменения в трудовое законодательство, учитывая особый статус лиц, которых будут привлекать к работе. Но считаю, что, в любом случае, это процесс, который может иметь определенные позитивные последствия», - добавил депутат.

Ранее в Минюсте поддержали идею заменить трудовых мигрантов заключенными.

«Идея о замещении труда мигрантов, мне кажется, она правильная, потому что можно создавать исправительные центры на крупных стройках, на крупных объектах», - цитирует министра юстиции Константина Чуйченко Пятый канал.

Напомним, с предложение привлечь к работам, на которых сейчас задействуются трудовые мигранты, заключенных выступил директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников. Он отметил, что если в связи с пандемией на объектах не хватает рабочих рук, то мигрантам можно найти замену и в России, пишет Life.ru.

Ответственный секретарь Центрального штаба Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников прокомментировал эти новости и объяснил, что к исправительным работам привлекаются, безусловно, не все заключенные, а только те, кто впервые совершил незначительное преступление.