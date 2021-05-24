Президент Боливии Арсе привился от коронавируса "Спутником V"

Президент Боливии Арсе привился от коронавируса "Спутник V". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Боливии Луис Арсе привился от коронавируса российской вакциной "Спутник V".

Глава государства Луис Арсе Катакора получил в понедельник, 24 мая, первую дозу вакцины, сообщает РИА Новости.

"Призываем население пойти в центры вакцинации... граждане должны понять, что вакцинацию необходимо пройти", - сказал президент журналистам после прививки.

В конце января президент Боливии сообщил о прибытии в страну первой партии российского препарата "Спутник V" и начале кампании по вакцинации от COVID-19. Соглашение о поставках "Спутника V" в Боливию было достигнуто в декабре 2020 года, а разрешение на экстренное использование местный регулятор выдал уже 6 января 2021 года.

Напомним, что вакцина "Спутник V" была разработана и зарегистрирована российскими учеными центра Гамалеи в августе 2020 года. Препарат показал высокую эффективность - 97%.

В данный момент российская вакцина одобрена в 66 странах мира.