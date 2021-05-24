Патрушев и Салливан провели переговоры в Женеве Фото: REUTERS

Секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев провел встречу с помощником американского президента по национальной безопасности Джейкобом Салливаном в Женеве. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ.

Политики провели российско-американские консультации по линии советов безопасности, которые стали логическим продолжением переговоров между Лавровым и Блинкеном 19 мая. Приоритетное внимание в ходе встречи уделили тематике стратегической стабильности.

- Патрушев и Салливан выразили уверенность в том, что по некоторым направлениям могут быть выработаны взаимоприемлемые решения. Российская и американская стороны согласились с тем, что нормализация отношений двух государств отвечала бы не только отвечала бы их интересам, но и способствовала бы предсказуемости и стабилизации на глобальной арене, - говорится в сообщении.

Как сообщал сайт Kp.ru, накануне Николай Патрушев в рамках телефонных переговоров обсудил с Джейком Салливаном возможность проведения саммита США и РФ.