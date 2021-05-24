Послу и сотрудникам посольства Латвии предложили покинуть Белоруссию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посла Латвии пригласили в белорусское министерство иностранных дел из-за оскорбления в Риге государственного флага республики, ему заявлен протест. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщил глава белорусского внешнеполитического ведомства Владимир Макей.

Он отметил, что послу и всем другим сотрудникам посольства Латвии предложено покинуть территорию Белоруссии.

- Посол Латвии был приглашен в МИД республики в связи с инцидентом в Риге, связанном с оскорблением государственного флага Белоруссии. Послу был заявлен решительный протест. Этобыло циничным попранием всех норм международного права, фактически актом государственного вандализма, - подчеркнул Владимир Макей.

Министр добавил, что Белоруссия также потребовала от властей Латвии провести расследование, принести извинения и вернуть на место государственный флаг республики.

При этом Белоруссия предложила Латвии оставить в посольстве только одного сотрудника - административно-технического для ухода за зданием.

Как сообщал сайт kp.ru, сегодня рижский мэр и глава МИД Латвии на ЧП по хоккею заменили государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белый флаг, который традиционно используется белорусской оппозицией.