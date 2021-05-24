Авиаэксперт назвал проблемой возможное ограничение полетов над Белоруссией

Ограничение полетов над Белоруссией станет проблемой для авиакомпаний Фото: Алина НИЗАМОВА

Авиационное сообщество вряд ли поддержит новые санкции в отношении Белоруссии. Такое мнение выразил авиаэксперт Роман Гусаров. Он отметил, что запрет на полеты над Белоруссией приведут к существенным денежным потерям для авиакомпаний.

«Будет сложно и российским компаниям, которые летают через Белоруссию в страны Европы. И для европейских компаний, которые летят через территорию этой страны в Россию. Или делают остановку в Минске и летят в Азию», — цитирует эксперта телеканал «360».

Более того, по мнению Гусарова, звучащие сейчас призывы ввести чуть ли не авиаблокаду Белоруссии после экстренной посадки самолета Ryanair в Минске не имеют под собой никаких законных оснований. Эксперт отмечает, что Минск действовал в интересах мирового сообщества, когда отреагировал на получение сообщения о бомбе.

Напомним, накануне из-за сообщения о минировании в Минске экстренно сел самолет, летевший из Афин в Вильнюс. На борту воздушного судна находился Роман Протасевич — основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta. Романа задержали при проверке документов, а проверка воздушного судна показала, что сообщение о минировании оказалось ложным, передает Пятый канал.

В связи с этим ряд стран призвали ввести в отношении Белоруссии новые санкции. При этом в Росавиации отметили, что российские самолеты продолжат совершать полеты через воздушное пространство Белоруссии в штатном режиме, передает ФАН.