Польский евродепутат заявил об утрате последней надежды на блокировку «Северного потока – 2» Фото: REUTERS

Евродепутат из Польши Яцек Сариуш-Вальский возмутился из-за «усиления энергетической зависимости» европейских государств от России после завершения строительства «Северного потока – 2», а также заявил утрате последней надежды на блокировку газопровода. Об этом политик сказал в понедельник, 24 мая, в интервью порталу wPolityce.

- Судьба «Северного потока – 2» предрешена: он будет достроен. Санкции Соединенных Штатов давали последнюю надежду на то, что проект удастся заблокировать, однако теперь она утрачена. Из-за угроз, которые стоят за появлением газопровода, теперь необходимо увеличивать оборонный бюджет страны, - заявил польский евродепутат, не уточнив, какую именно «опасность» трубопровод несет для Польши.

Яцек Сариуш-Вальский также раскритиковал американских властей, которые, по его мнению, начали идти на уступки в отношениях с Россией.

Напомним, на прошлой неделе американский государственный секретарь Энтони Блинкен заявил об отказе Вашингтона от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, объяснив данное решение национальными интересами. Несмотря на это, на следующий день власти США ввели очередные санкции против российских организаций и 13 судов, задействованных в проекте.