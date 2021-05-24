Российские победители Олимпиады по физике планируют остаться в России

Российская сборная по физике. Фото: пресс-служба Минпросвещения РФ

Команда российских школьников взяла восемь золотых медалей на Азиатской олимпиаде по физике. Этот конкурс считается самым сложным из всех международных.

«Это был некий новый эксперимент для нас. […] На этой олимпиаде были сложные, математически нагруженные азиатские задачи по физике и практическая часть – смоделированный на компьютере эксперимент. Никто в мире не знает, как к этому готовиться», - цитирует тренера сборной России по физике, заместителя завлабораторией по работе с одаренными детьми МФТИ Виталия Шевченко сайт mk.ru.

Тренер также добавил, что его талантливые подопечные планируют остаться и строить научную карьеру в России. По словам Шевченко, в нашей стране есть все необходимое, чтобы талантливые молодые люди могли реализовать свои силы в полной мере.

«В России созданы прекрасные условия для работы во всех отраслях: технологических, инфраструктурных, IT и многих других. Зарплаты вполне конкурируют с мировыми предложениями. Возможностей самореализоваться и вырасти у нас в стране очень много», - отметил тренер сборной.