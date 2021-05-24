Латвия высылает всех белорусских дипломатов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Латвии высылают с территории страны посла Белоруссии и всех дипломатов республики в ответ на аналогичные действия белорусской стороны. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщил официальный представитель министерства иностранных дел Латвии Янис Бекерис.

- Подтверждаем, что посол Латвии в Белоруссии Эйнарс Семанис сегодня был вызван в МИД республики, где ознакомился с требованием белорусской стороны сотрудникам посольства покинуть это государство. В МИД Латвии в ответ приглашен временный поверенный в делах Белоруссии в Латвии. Белорусскую сторону информировали об аналогичном шаге в отношении белорусских дипломатов, - заявил он в интервью агентству ТАСС.

Как сообщал сайт kp.ru, сегодня в МИД Белоруссии был вызван посол Латвии. Ему заявили решительный протест из-за ситуации в Риге, где в ходе ЧМ по хоккею местный мэр и глава внешнеполитического ведомства Латвии заменили государственный флаг Белоруссии на оппозиционный. Послу и всем другим сотрудникам посольства Латвии предложено покинуть территорию Белоруссии.