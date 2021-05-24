Украина полностью прекращает авиасообщение с Белоруссией Фото: REUTERS

Украина полностью прекращает авиационное сообщение с Белоруссией и перенаправит все рейсы в обход воздушного пространства республики. Об этом в понедельник, 24 мая, заявил секретарь украинского СНБО Алексей Данилов.

- Президент нашей страны инициировал решение о полном прекращении авиасообщения с Республикой Беларусь, учитывая опасность и наглость вызовов демократическим ценностям, которые создают своей деятельностью белорусские власти недалеко от украинских границ. Задержание белорусского оппозиционного журналиста в Минске является открытым вызовом всему демократическому миру и наглым пренебрежением международными нормами, - заявил он в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Как писал сайт kp.ru, ранее украинский президент Владимир Зеленский поручил правительству страны принять решение о прекращении авиасообщения с Белоруссией на фоне ситуации с экстренной посадкой самолета компании Ryanair в аэропорту Минска.

Воздушное судно в это воскресенье совершило экстренную посадку в столице Белоруссии после сообщения о минировании. Белорусские правоохранители после посадки самолета задержали создателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который ранее был внесен в перечень причастных к терроризму лиц и объявлен в розыск.