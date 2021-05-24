При столкновении поездов в метро Куала-Лумпура пострадали 166 человек Фото: Twitter.com

Не менее 166 человек получили различные травмы в результате столкновения двух поездов на участке линии метро около станции KLCC в Куала-Лумпуре в Малайзии. Сейчас 47 из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Об этом в понедельник, 24 мая, пишет издание Malay Mail, ссылаясь на заявление главы местного министерства транспорта Ви Ка Сиона.

- Всего пострадали 166 человек, по меньшей мере 47 из них были тяжело ранены и госпитализированы в медицинское учреждение. На место происшествия уже направили медиков для оказания помощи остальным пострадавшим, - сообщил он.

Министр отметил, что инцидент случился сегодня в 15:33 по московскому времени (20:33 по местным часам). Один из столкнувшихся поездов перевозил пассажиров, второй был запущен в тестовом режиме и ехал пустым. Ви Ка Сион уточнил, что во время столкновения в первом поезде в общей сложности находились 232 человека. Причина происшествия пока что не известна.