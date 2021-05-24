Захарова: Россия призывает Запад без эмоций оценить ситуацию с самолетом Ryanair Фото: Иван МАКЕЕВ

Российская сторона внимательно следит за развитием ситуации с экстренной посадкой самолета Ryaniar в белорусской столице. РФ призывает западные государства воздержаться от двойных стандартов и оценивать данную ситуацию без эмоций. Об этом в понедельник, 24 мая, заявила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова, сообщается на сайте ведомства.

- Призываем наших западных партнеров воздержаться от применения двойных стандартов и принять меры к тому, чтобы трезво, без эмоций оценить ситуацию во взаимодействии с авиационными властями Белоруссии, которые в настоящее время демонстрируются открытость и готовность к взаимодействию, - подчеркнула дипломат.

Мария Захарова отметила, что действия белорусских авиационных властей при экстренной посадке воздушного судна компании Ryanair соответствовали всем международным нормам.

Представитель МИД сказала также, что российская сторона немало удивлена скоординированной реакции Европейского союза, НАТО и ОБСЕ на задержание бывшего главного редактора признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta Романа Протасевича в Минске. Данное задержание является исключительно внутренним делом Белоруссии.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова назвала шокирующей реакцию на инцидент с экстренной посадкой самолета компании Ryanair в столице Белоруссии.