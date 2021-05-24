ЕС замораживает инвестиционную помощь для Белоруссии на три миллиарда евро Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о заморозке инвестиционной помощи Европейского союза для Белоруссии на сумму в три миллиарда евро. Об этом она сказала в понедельник, 24 мая, по прибытии на саммит Евросоюза.

ЕС также рассмотрит санкции против бизнеса, экономики и авиационного сектора Белоруссии.

- В конечном итоге важно, чтобы в Европейском союзе был инвестиционный и экономический пакет на сумму в три миллиарда евро, но пока что он будет оставаться замороженным до тех пор, пока Белоруссия не станет демократическим государством, - заявила глава ЕК.

Ранее сообщалось, что 27 мая Международная организация гражданской авиации проведет срочное совещание на фоне ситуации с самолетом авиационной компании Ryanair, совершившим в это воскресенье экстренную посадку в Минске.

Напомним, воздушное судно, летевшее в Вильнюс из Афин, экстренно посадили в белорусской столице после сообщений о минировании. После этого был задержан находившийся на борту создатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta и главного редактора Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Роман Протасевич.

Представитель российского МИД Мария Захарова призвала страны Запада без двойных стандартов и без эмоций оценивать ситуацию с экстренной посадкой самолета Ryaniar.