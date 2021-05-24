Замдиректора НИИ эпидемиологии: Штаммы-мутанты не заразнее и поддаются вакцинам Фото: Алексей БУЛАТОВ

В настоящее время известно немало мутаций коронавирусной инфекции, самыми значимыми из которых являются британская, бразильская, южноафриканская и индийская. Изначально они вызывали у общественности и ученых серьезную тревогу, поскольку считалось, что эти штаммы более заразны обычного коронавируса. Профессор и заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная опровергла эту информацию.

- Последние исследования опровергают повышенную заразность британского штамма. Рост числа заболевших был связан в большей степени с нарушениями противоэпидемического режима. Бразильская мутация действительно демонстрирует реинфекцию, однако это крайне редкие случаи. Угроза южноафриканского и индийского штаммов также сильно преувеличена, - подчеркнула доктор медицинских наук в своем докладе на Всероссийском конгрессе по инфекционным болезням имени академика В. И. Покровского.

Наталья Пшеничная отметила также, что накануне в Британии ученые подтвердили эффективность всех существующих вакцин в отношении самых разнообразных мутантов коронавируса, поэтому поводов для сильных опасений нет. При этом профессор отметила, что специалисты продолжают пристально наблюдать за происходящими мутациями коронавируса.

Как ранее писал сайт kp.ru, за последние сутки в России врачи выявили 8 406 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число инфицированных в стране за все время пандемии возросло до 5 009 911 человек.

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