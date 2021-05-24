МВД Белоруссии: Роман Протасевич находится в СИЗО Минска Фото: REUTERS

Министерство внутренних дел Белоруссии опровергло информацию о том, что задержанный вчера Роман Протасевич находится в медицинских учреждении. В своем официальном Telegram-канале в понедельник, 24 мая, представители ведомства сообщили, что создатель признанного в республике экстремистским Telegram-канала Nexta находится под стражей в минском СИЗО.

- В сети распространяется информация от лица матери Протасевича о том, что он находится в одном из учреждений здравоохранения, но эти сведения не соответствуют действительности. В настоящее время арестованный содержится в учреждении «Следственный изолятор № 1» управления Департамента исполнения наказаний МВД по Минску и Минской области, - говорится в сообщении.

В белорусском МВД подчеркнули, что в администрацию учреждения не поступало жалоб от Романа Протасевича на состояние его здоровья.

Как сообщал сайт kp.ru, в минувшее воскресенье после экстренной посадки самолета в белорусской столице задержали создателя Telegram-канала Nexta и главного редактора Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Романа Протасевича, который внесен в республике в список причастных к терроризму лиц и объявлен в розыск, а его каналы признаны в Белоруссии экстремистскими.

Сегодня официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова подчеркнула, что Россия удивлена скоординированной реакции Запада на эту ситуацию, и подчеркнула, что задержание Романа Протасевича является исключительно внутренним делом Белоруссии.

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