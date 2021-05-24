В организме вокалиста победившей на «Евровидении» группы не нашли следов наркотиков Фото: REUTERS

Следы наркотиков в организме вокалиста рок-группы Maneskin, которая победила на «Евровидении» этого года, обнаружено не было. Об этом в понедельник, 24 мая, говорится в сообщении Европейского вещательного союза.

Певец Дамиано Давид добровольно сдал тест на наркотические вещества на фоне слухов о том, что во время международного конкурса он мог находиться под воздействием наркотиков.

- Европейский вещательный союз по просьбе итальянской делегации провел тщательную проверку фактов, в том числе имеющиеся видеозаписи. Никакого употребления наркотиков в зеленой комнате не было, мы считаем этот вопрос закрытым, - говорится в заявлении.

Во время ожидания объявления победителей вокалист итальянской группы, согласно распространенному в сети видео, в определенный момент наклонился к столу и тут же от него отстранился. На опубликованных кадрах крайне трудно разобрать, что находится на столе, однако некоторые пользователи сети начали распространяться слухи о возможном употреблении певцом наркотиков. Сами участники группы объяснили, что на столе было разбитое стекло, которое вокалист пытался сдуть или смахнуть.

Европейский вещательный союз подтвердил, что после проверки около стола было найдено разбитое стекло.

- Нас очень беспокоит, что спекуляции и фальшивые новости омрачили дух и результат мероприятия. Хотим еще раз поздравить Maneskin, - заявили в Европейском вещательном союзе.

Напомним, победителем Евровидения этого года, которая прошло накануне в Роттердаме, стала итальянская группа Maneskin с песней Zitti e Buoni.