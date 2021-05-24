Задержанный в Минске Роман Протасевич дал признательный показания. Фото: кадр из видео

Задержанный вчера в белорусской столице оппозиционный блогер и создатель признанного в республике экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич дал признательные показания и сообщил, что сотрудничает со следствием. Видео с его признанием в понедельник, 24 мая, опубликовали в Telegram-канале «Желтые сливы».

Роман Протасевич заявил также, что у него нет никаких проблем со здоровьем, в том числе с сердцем.

- Вчера я был задержан сотрудниками МВД в национальном аэропорту Минска. Я нахожусь в СИЗО-1. Никаких проблем со здоровьем, в том числе с сердцем и какими-либо другими органами у меня нет. Отношение со стороны сотрудников ко мне максимально корректное и в рамках закона. Также в настоящее время продолжаю сотрудничать со следствием и даю признательные показания по факту организации массовых беспорядков в городе Минске, - сказал блогер на записи из СИЗО.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее белорусское МВД опровергло появившуюся в сети информацию о том, что задержанный Роман Протасевич находится в больнице. Создатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta находится под стражей в минском СИЗО и не жаловался администрации учреждения на свое здоровье.