Рособрнадзор: Школьникам перед ЕГЭ не потребуется сдавать тесты или прививаться от коронавируса Фото: Олег ЗОЛОТО

Выпускники школ перед сдачей ЕГЭ в этом году не обязаны проходить предварительное тестирование на коронавирусную инфекцию или вакцинироваться от заболевания. Также нет необходимости предоставлять об этом справки. Об этом в понедельник, 24 мая, следует из материалов, опубликованных в аккаунте Рособрнадзора в социальной сети «ВКонтакте».

- Не требуется: приходить на экзамен в масках и перчатках, если такое требование не установлено в вашем субъекте, проходить предварительное тестирование или вакцинацию и предоставлять об этом справки. Во время самого ходе экзамена участники могут снять или сменить маску и перчатки, - говорится в сообщении.

Отмечается, что защитные маски и перчатки обязательны для организаторов и наблюдателей. Выдаваться средства индивидуальной защиты будут бесплатно. Кроме того, пускать участника в пункт проведения экзамена будут при наличии его в списках распределения в данный пункт, при наличии паспорта и после бесконтактной термометрии.

Медики в пунктах сдачи ЕГЭ будет принимать решение о допуске участника к экзамену.

Как сообщал сайт kp.ru, основной период Единого государственного экзамена в текущем году пройдет с 31 мая по 2 июля, дополнительный - с 12 по 17 июля.