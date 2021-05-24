Авиакомпания Lufthansa приостановила полеты в воздушном пространстве Белоруссии Фото: Иван ВИСЛОВ

Авиационная компания Lufthansa приостановила полеты своих самолетов в воздушном пространстве Белоруссии. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщает издание Agence France-Presse.

- На фоне развития текущей ситуации мы временно приостанавливаем полеты в воздушном пространстве Белоруссии, - говорится в заявлении авиакомпании.

Напомним, что ситуация вокруг полетов в и через Белоруссию обострилась из-за экстренной посадки воздушного судна компании Ryanair в столице республики в минувшее воскресенье. После посадки белорусские правоохранители задержали находившегося на борту создателя Telegram-канала Nexta и главного редактора Telegram-канала «Беларусь головного мозга», признанных в Белоруссии экстремистскими, Романа Протасевича.

Сегодня Международная организация гражданской авиации заявила о проведении 27 мая срочного заседания из-за ситуации с бортом Ryanair.