Эпидемиолог заявил, что опасаться распространения «черной плесени» в России не нужно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Опасаться распространения «черной плесени» или мукормикоза на территории России не стоит, поскольку в Индии иная климатическая зона и другая культура питания, которые не способствуют укреплению иммунитета. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщил в ходе беседы с журналистами заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Напомним, что индийские власти выявили в стране более 8,8 тысячи случаев мукормикоза - грибкового заболевания, которое называют «черной плесенью».

- Нельзя полностью экстраполировать данные Индии на наши. Там вегетарианцы, культура питания абсолютно иная, другая климатическая зона и температура. Как поведёт себя индийский штамм в России, пока что говорить однозначно не представляется возможным, но бояться «черной плесени» россиянам не нужно, - отметил эпидемиолог.

Александр Горелов отметил, что данное заболевание появляется при любых иммунодефицитных состояниях и понятно, что такое серьезное заболевание, как коронавирусная инфекцией. может быть ассоциировано с этой проблемой.