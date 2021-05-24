На чемпионате мира по хоккею российский триколор заменили на флаг ОКР Фото: REUTERS

На чемпионате мира по хоккею в Риге местные власти убрали российский триколор с площади, где размещены флаги всех государств-участников соревнования. Государственную символику РФ заменили на флаг Олимпийского комитета России. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщает портал Delfi.

По информации портала, это сделано по требованию Всемирного антидопингового агентства. Глава российской Федерации хоккея Владислав Третьяк в интервью агентству ТАСС сообщил, что замена российских флагов в Риге является исключительно решением городских властей.

Напомним, что из-за санкций Спортивного арбитражного суда на ЧМ и Олимпиадах команды из России не могут выступать под государственным флагом нашей страны, а в их честь не может звучать национальный гимн.

Как сообщал сайт kp.ru, сегодня мэр Риги и глава МИД Латвии на чемпионате мира по хоккею заменили государственный флаг Белоруссии на оппозиционный бело-красно-белый флаг. После этого власти Белоруссии предложили всем дипломатам Латвии покинуть территорию республики.