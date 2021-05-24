Marvel опубликовала первый трейлер фильма «Вечные». Фото: кадр из трейлера

Известная американская киностудия Marvel опубликовала на своем YouTube-канале первый трейлер одного из самых ожидаемых фильмов текущего 2021 года - блокбастера «Вечные». В обнародованном в понедельник, 24 мая, ролике не раскрывают детали сюжета картины, однако трейлер дает зрителям некоторое представление о том, чего ждать от новинки.

В трейлере сообщается, что Вечные являются представителями бессмертной инопланетной расы, обладающей сверхспособностями. Живут эти существа на нашей планете уже много тысяч лет и тайно защищают человечество от различных угроз. Раскрыть себя вынуждает супергероев появление нового врага.

Главные роли в блокбастере «Вечные», который был снят обладательницей премии «Оскар» Хлоей Чжао, исполнили Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Джемма Чан, Кит Харрингтон, Ричард Мэдден, Кумэйл Нанджиани и другие актеры.

Премьера фильма в российский прокат запланирована на 4 ноября 2021 года.