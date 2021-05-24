Сергей Кириенко поздравил победителей конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций»

В Москве 24 мая подвели итоги общероссийского конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций»: его победителями стали 52 человека. Лучших специалистов цифровой сферы на церемонии закрытия поздравил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. По его словам, «Лидеры интернет-коммуникаций» стал первым конкурсом платформы «Россия - страна возможностей», в котором женщины полностью разгромили мужчин.

- У нас на старте заявок было поровну, даже по-честному - девушек 49%, мужчин - 51%. Среди победителей девушек - 70%, - сообщил Сергей Кириенко.

В конкурсе принимали участие представители почти всех регионов России – всего около 13,5 тысячи человек. До финала в итоге дошли 137 из них. Основная задача конкурса – поиск и отбор перспективных специалистов в сфере цифровых коммуникаций для их дальнейшего развития и трудоустройства. Победители смогут пройти стажировку у ведущих интернет-экспертов страны, наставников конкурса, а также стать участником образовательной программы по развитию управленческих и цифровых компетенций на базе мастерской управления «Сенеж» - первой ступени «Высшей школы интернет-коммуникаций».

Сергей Кириенко поделился деталями обсуждения итогов конкурса на заседании Экспертного совета, в состав которого вошли руководители крупнейших компаний России. По его словам, эксперты решили временно отменить правило не уводить друг у друга сотрудников, чтобы каждый конкурсант мог получить наилучшее предложение.

- Если до этого вы конкурировали друг с другом, то теперь за вас началась конкуренция, – подчеркнул первый зампред администрации президента РФ.

Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко приветствовал победителей конкурса по видеосвязи с Камчатки, где он сейчас находится в рабочей поездке. Вице-премьер отметил эффективность и широкий охват конкурса.

- Конкурс прошел через всю Россию, каждый ее регион. Это одно из позитивных следствий цифровой трансформации нашей страны. Мы развиваем технологическую инфраструктуру, чтобы люди в любой точке России имели качественную интернет-связь и возможность пользоваться плодами цифровизации. Одновременно повышается роль государственной интернет-коммуникации. Власть должна видеть и слышать людей на всех площадках в любой точке страны, - подчеркнул Чернышенко.

Генеральный директор АНО «Диалог» Алексей Гореславский рассказал о планах организаторов конкурса по созданию новой образовательной программы совместно с Московским государственным университетом имени М. В. Ломоносова.

- Она сочетает фундаментальные знания в области коммуникаций с актуальным практическим опытом специалистов, которым есть что рассказать о реальной ситуации и о том, как работает информационный цикл в современном мире, - отметил Алексей Гореславский.

Еще одна образовательная практика для специалистов в сфере интернет-коммуникаций разрабатывается совместно с Мастерской управления «Сенеж».

- Мы хотим реализовать на базе Мастерской управления "Сенеж" совместно с АНО «Диалог» долгосрочную, состоящую из нескольких модулей программу подготовки и обучения журналистов и пиарщиков – специалистов в области интернет-коммуникаций, - рассказал генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров. - В программу мы привлекаем ведущих экспертов – известных профессионалов в сфере медиа, которые будут вести не только свой собственный курс, но и отвечать за формирование в целом образовательной программы своей группы. Особенность нашей программы – это социальное медиапроектирование. Мы хотим не просто научить отрабатывать информационную повестку, мы хотим научить думать, анализировать, создавать собственные медиапроекты.