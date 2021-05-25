Телефонные мошенники выманивают у россиян до пяти миллиардов рублей в месяц

Чаще всего злоумышленники представляются своим потенциальным жертвам сотрудниками банка или правоохранительных органов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Каждый месяц телефонные мошенники выманивают у доверчивых россиян от 3,5 до пяти миллиардов рублей, рассказал заместитель председателя правления «Сбера» Станислав Кузнецов.

Эксперт уточнил, что чаще всего злоумышленники представляются своим потенциальным жертвам сотрудниками банка или правоохранительных органов. Преступники, в основном, используют старую проверенную схему обмана: они предлагают клиентам банков «спасти» свои деньги, предлагая перевести средства на якобы «безопасный счет».

Причем, как рассказал Станислав Кузнецов газете «Известия», операторы одного мошеннического колл-центра делают в сутки от трех до семи вызовов, но их уловки срабатывают только в одном проценте случаев, зачастую россияне на такие звонки просто не отвечают.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, как телефонные мошенники выманили у 54-летней женщины 400 миллионов рублей, эта сумма стала рекордной по объему украденных средств у одного человека в нашей стране.