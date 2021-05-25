Сбербанк снизил ставки по льготной ипотеке до 5,55% годовых Фото: REUTERS

Со вторника, 25 мая, Сбербанк снизит ставки по государственной программе льготной ипотеки на новостройки до 5,55% годовых, об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.

В сообщении уточняется, что «ставка по ипотеке для заемщика будет снижена на 0,2 процентного пункта – до 5,55% годовых», если первоначальный взнос составляет не менее 20%, а также «при регистрации сделки в электронном виде». В банке отметили, что более 90% ипотеки с господдержкой оформляется именно с использованием электронной регистрации.

Заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев сказал, что стандартная процентная ставка по госпрограмме составляет от 6,05% годовых, однако в рамках программы субсидирования от застройщика ипотеку можно взять по ставке от 0,1% годовых.

«Мы видим спрос граждан на покупку жилья на льготных условиях. По программе «Господдержка 2020» банк выдал почти 255 тысяч кредитов на сумму 684 миллиардов рублей», - приводит его слова ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее 7 мая Сбербанк повысил ставки по ипотеке на 0,4 процентного пункта. Тогда сотрудник колл-центра уточнил, что это связано с повышением ключевой ставки Банка России. Таким образом, минимальная базовая ставка по ипотеке на покупку квартиры в новостройке составит восемь процентов, на вторичном рынке – 8,1%. Однако при покупке жилья с господдержкой, как уточнили в банке, ставка не изменится, и останется на уровне 5,75 процентов.