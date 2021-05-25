Мария Захарова пошутила про новый мем в ответ на угрозу Британии ввести санкции против «Северного потока – 2»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова Фото: Иван МАКЕЕВ

Накануне глава британского министерства иностранных дел Доминик Рааб заявил, что Лондон рассматривает возможность введения новых санкций против российского газопровода «Северный поток – 2» из-за инцидента с самолетом Ryanair в Минске.

Комментируя это заявление в эфире радио «Комсомольская правда», официальный представитель МИД России Мария Захарова пошутила, что рождается новый мем про «британскую логику».

«Знаете, такой уже притчей во языцех стали «британские ученые». Мне кажется, на подходе уже «британская логика» — как этакий новый мем. Не уверена, что Лондон добивается именно этого эффекта, но, так или иначе, курс взят», - сказала она.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в воскресенье, 23 мая, в минском аэропорту посадили самолет, направлявшийся из Афин в Литву. Белорусские правоохранители сняли с борта основателя оппозиционного телеграм-канала Nexta Романа Протасевича, что вызвало громкий международный скандал.

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