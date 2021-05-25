С 25 мая Россия возобновляет полеты еще в пять стран

Россия с 25 мая 2021 возобновляет авиасообщение с пятью странами Фото: Иван ВИСЛОВ

Со вторника, 25 мая, Россия возобновляет авиасообщение еще с пятью странами – Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией. В этот же день увеличится число регулярных рейсов с Южной Кореей, Финляндией и Японией.

Такое решение Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории России принял 14 мая, исходя из эпидемиологической обстановки в этих странах.

Тогда же стало известно, что самолёты из Москвы в Рейкьявик и из Москвы в Валетту будут летать два раза в неделю, а рейсы из Москвы в Канкун, Лиссабон и Джидду будут выполняться по три раза в неделю. Кроме того, по одному разу в неделю будут осуществляться рейсы в Джидду из Грозного и Махачкалы.

Ранее сайт kp.ru писал, где и на каких условиях ждут наших туристов.