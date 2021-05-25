Мария Захарова рассказала о помощи дипломатов снятой с рейса в Минске Софье Сапега

Официальный представитель МИД России Мария Захарова Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио «Комсомольская правда» рассказала о помощи российских дипломатов Софье Сапега – спутнице основателя оппозиционного телеграм-канала Nexta Романа Протасевича, которую тоже сняли с рейса авиакомпании Ryanair в Минске.

Она отметила, что информация об этом «сразу же была принята нашим посольством и консульскими представителями в проработку».

«С одной стороны, мы могли бы удивиться тем заявлениям, которые прозвучали от некоторых политических деятелей, — якобы «Россия ничего не делает, чтобы узнать судьбу граждан, и что якобы даже консул отказался от встречи с ней». С другой стороны, зная этих витий, мы удивлены не были. Не первая ложь, не последняя», - сказала Мария Захарова.

Спикер МИД также сообщила, что с родителями девушки уже встречался наш консул, семье Софьи Сапега порекомендовали адвоката на случай необходимости квалифицированной юридической помощи.

«Наши дипломаты в Минске находятся в постоянном контакте с ними. Также был направлен соответствующий запрос в компетентные органы Белоруссии — и было получено уведомление о ее задержании. Соответственно, наше посольство продолжает взаимодействовать по данному вопросу с белорусской стороной», - пояснила Мария Захарова.

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В разговоре с Радио «Комсомольская правда» спикер МИД РФ выразила мнение, что данный вопрос является внутренним делом Белоруссии (подробности).