Кудрин предсказал падение спроса на нефть в мире в начале 2030-х

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин Фото: Артем КИЛЬКИН

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин предсказал падение спроса на нефть в мире в конце 2020-х годов или начале 2030-х

«В конце 2020-х, начале 2030-х спрос на нефть в мире начнет снижаться. Уже сейчас набирает темп тенденция по выходу компаний на углеродную нейтральность. К 2040-м годам многие страны снизят выбросы CO2 более чем в два раза», - сказал экономист в интервью газете «Известия».

Глава Счетной палаты отметил, что «доля нефтяных доходов в процентах к ВВП и в бюджете будет всё время стабильно падать», поэтому России «не удастся с прежней легкостью наращивать деньги и придется к ним относиться более осторожно».

«В связи с этим, конечно, нам нужно будет и тщательней относиться к методам финансирования разных программ», - добавил Алексей Кудрин.

В качестве примера он привел разные программы, на которые «в очень больших масштабах» выделяются государственные средства. Однако, по его словам, «акционерные общества, в том числе государственные, должны сами зарабатывать при минимальной бюджетной поддержке».