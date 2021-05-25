Глава ЕК напомнила Евросоюзу о важности России для Европы

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен Фото: REUTERS

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам первого дня работы двухдневного саммита лидеров стран Евросоюза заявила, что Россия, несмотря на приписываемую нашей стране «дестабилизирующую деятельность», очень важна для Европы, поскольку остается ближайшим и самым крупном соседом ЕС.

«Россия является нашим самым большим соседом, остается источником торговли и инвестиций для Евросоюза, у нас протяженные общие границы, Россия также является важным международным игроком по противостоянию глобальным вызовам и решению региональных вопросов», - сказала она.

Именно поэтому, по словам Урсулы фон дер Ляйен, главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю и Еврокомиссии было поручено к следующему саммиту ЕС, который запланирован на июнь, подготовить доклад об отношениях ЕС с Россией. Председатель ЕК добавила, что на основе этого отчета участники следующей встречи Евросовета проанализируют отношения с Москвой.