Из замка Эрандел в Британии украли драгоценности королевы Марии Стюарт

Замок Эрандел в Великобритании Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Из замка Эрандел в графстве Западный Сассекс на юге Англии неизвестные украли драгоценности на сумму более одного миллиона фунтов стерлингов (свыше 1,4 миллиона долларов), передает британская телерадиовещательная корпорация ВВС.

Отмечается, что среди всего похищенного особую ценность представляют золотые четки шотландской королевы Марии Стюарт, которые она держала в руках, когда поднималась на эшафот в день своей казни в 1587 году по обвинению в государственной измене, а также коронационные чашки, переданные ею графу-маршалу.

Представитель попечительского совета замка рассказал ВВС, что все украденные предметы сами по себе достаточно дорогие, однако «они представляют несравнимо более высокую ценность как уникальные артефакты коллекции герцога Норфолка из дома Говардов» – знатного рода в средневековой Англии, которому принадлежал замок Эрандел.

Кража произошла перед полуночью в пятницу, 21 мая. Драгоценности пропали в одном из открытых для посетителей выставочных залов замка. Позже полиция обнаружила в соседнем местечке Барлавингтон сожженный автомобиль. Правоохранители выясняют, связана ли эта находка с кражей.

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