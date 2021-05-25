Россиянам разъяснили порядок получения новой выплаты на детей

К 1 июля в стране должна быть выстроена новая система поддержки семей с детьми Фото: Алексей БУЛАТОВ

Председатель комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко разъяснила россиянам порядок получения новой выплаты на детей от восьми до 16 лет, а также рассказала, на что нужно обратить внимание семьям, которые имеют право на это пособие, чтобы получить деньги вовремя и в полном объеме.

«Мера, о которой мы говорим, — адресная, то есть она положена именно тем, кто в ней нуждается. В данном случае это неполные семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. То есть, среднедушевой доход в таких семьях ниже прожиточного минимума для субъекта Федерации, потому что у нас в разных регионах разный прожиточный минимум», - напомнила она в беседе «Парламентской газетой».

Глава комитета подчеркнула, что для получения ежемесячной денежной поддержки с 1 июля нужно подать заявление через портал Госуслуг или соцслужбы в своем регионе уже сейчас. И еще «важно помнить, что этот вид поддержки будет действовать в течение 12 месяцев», поэтому через год придется подавать заявление заново.

«Почему так? Потому что за год ситуация может измениться и необходимость в государственной поддержке отпадёт», - пояснила Инна Святенко.

Она также добавила, что ежемесячное пособие также получат беременные женщины, которые встали на учет на ранних сроках — от шести до двенадцати недель, однако им тоже для этого нужно подавать заявление, чтобы выплаты были назначены.

Напомним, ранее сайт kp.ru подробно рассказывал о новых правилах выплаты пособий малообеспеченным семьям с детьми от трех до семи лет.