Манижа назвала три лучших номера с финала «Евровидения» 2021

Манижа заняла на «Евровидении – 2021» девятое место Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представившая Россию на «Евровидении – 2021» певица Манижа, назвала трех участников международного песенного конкурса, которые ей самой понравились больше всех.

«Топ-3 номера. Мне очень нравилась Исландия, мне было жалко, что они сидели на карантине. Безумно классная Литва, группа The Roop, они прямо зажигали… И конечно, Швейцария. Швейцария меня поразила», - поделилась своими впечатлениями Манижа в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в финале Евровидения в ночь на воскресенье, 23 мая, в общей сложности выступили музыканты из 26 стран. Победа в этом году досталась итальянской рок-группе Maneskin, набравшей 524 балла.

Второе место заняла 28-летняя исполнительница Барбара Прави из Франции, которая спела песню собственного сочинения»Voila» («Вот так») на родном языке. «Бронзу» Евровидения завоевал 22-летний швейцарский певец и автор песен косоварско-албанского происхождения Джон Мухарремай, более известный под псевдонимом Gjon’s Tears.

Манижа с песней Russian Woman («Русская женщина») получила 204 балла и заняла девятое место, однако ее поклонники встретили певицу в столичном аэропорту криками «Ура».

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В ночь с 22 на 23 мая в Роттердаме завершился 65-й конкурс песни Евровидение 2021. Как и предсказывали букмекеры, победителем главной песенной битвы старого света стала рок-группа Maneskin из Италии. Свою песню «Zitti e buoni» («Тихий и смирный») квартет исполнял на родном языке (подробности).