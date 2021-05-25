В США разбился военный самолет

Самолет разбился в штате Невада после вылета с военно-воздушной базы ВВС США Неллис Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В понедельник, 24 мая, в американском в штате Невада разбился самолет, который принадлежал Военно-воздушным силам США, в результате погиб пилот.

Об этом сообщила пресс-служба авиабазы ВВС США «Неллис» на своей странице в Twitter. Уточняется, что самолет «под управлением субподрядчика», вылетевший с аэродрома расположенной недалеко от Лас-Вегаса базы, потерпел крушение днем 24 мая, примерно в 14:30 (00:30 вторника, 25 мая, мск) «за пределами южной границы базы». Сейчас на месте происшествия находятся сотрудники нескольких федеральных и местных служб быстрого реагирования.

Весь коллектив авиабазы «Неллис» выражает глубочайшие соболезнования товарищам по команде, друзьям и семье погибшего пилота. Причины аварии выясняются.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 21 мая в аэропорту нигерийского города Кадуна в одноименном штате разбился самолет военно-воздушных сил страны.